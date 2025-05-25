Португалія

"Орли" не втримали перемогу над "левами" в основний час і в підсумку зазнали поразки.

Лісабонські Бенфіка й Спортінг зустрілися на Ештадіу Насьйональ у передмісті столиці Португалії в рамках фіналу Кубка країни-2024/25.

Протягом першого тайму протистояння команди не порадували результативними ударами. По перерві Оркун Кекчю вивів номінальних господарів поля вперед. Гості відповіли аж на десятій компенсованій хвилині, зусиллями Віктора Дьокереша уникнувши поразки в основний час.

За підсумками першої половини додаткового часу попереду були вже "леви", голом за яких відзначився Конрад Гардер. Відповіді на цей результативний удар "орли" не знайшли, ще раз пропустивши вже від Франсішку Трінкана на останніх хвилинах.

Таким чином Спортінг оформив "дубль" на внутрішній арені, раніше вигравши чемпіонат Португалії у боротьбі з цим же суперником. У той же час Бенфіка виграла Кубок ліги в січні (1:1, 7:6 по пен.).

Для "левів" це перша з 2019 року перемога в Кубку Португалії і 18-та загалом, тоді як у 13-ти інших фіналах турніру вони зазнали поразок. В "орлів" тепер теж 13 невдач при 26-ти звитягах (найкращий результат). Другим у рейтингу з 20-ма перемогами йде Порту (теж 14 поразок).

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін так і не зігравши жодного матчу в цьому розіграші Кубка країни завершив сезон із 48-ма пропущеними голами в 47-ми матчах (19 "сухих") інших турнірів.

Бенфіка — Спортінг 1:3

Голи: Кекчю, 47 — Дьокереш, 90+10 (пен.), Гардер, 99, Трінкан, 120+1

Бенфіка: Соареш — А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Араужу (Аурснес, 77), Кекчю (Саншеш, 69), Флорентіну, Даль (Ді Марія, 103) — Брума (Баррейру, 90+1), Павлідіс (Белотті, 77), Актюркоглу (Шельдеруп, 70)

Спортінг: Р. Сілва — Куарежма (Фреснеда, 84), Сен-Жюст (Рейс, 84), Інасіу — Катаму (Гардер, 75), Юльманн, Дебаст (Моріта, 58), Араухо (Морейра, 117) — Трінкан, Дьокереш, Гонсалвеш (Кенда, 75)

Попередження: Даль, Каррерас, Кекчю, Соареш — Гардер, Араухо, Юльманн, Кенда