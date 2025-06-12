Португалія

А все через образу на президента.

Шведський мегабомбардир лісабонського Віктор Дьокереш є однією з головних дійових осіб на цьогорічному літньому трансферному ринку.

За 27-річним виконавцем полюють клуби з усіх провідних чемпіонатів, і це не дивно — 54 голи та 13 асистів за 52 матчі на клубному рівні просто не могли залишитись поза увагою.

А ще у контракті футболіста був доволі зручний пункт, який дозволяв Віктору залишити Спорітнг у випадку, коли клуб отримає пропозицію щодо нього в розмірі 60-70 млн євро.

Утім, у одному із своїх останніх інтерв’ю президент "левів" Фредеріку Варандаш мав необережність спростувати цю інформацію, що в підсумку призвело до конфлікту із шведським нападником.

Як повідомляють ЗМІ, Дьокереш поставив клуб перед фактом того, що більше не гратиме в його складі, а отже трансфер цього літа тепер є неминучим.

Серед претендентів — Манчестер Юнайтед, лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія та каталонська Барселона.