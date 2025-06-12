А все через образу на президента.
Віктор Дьокереш, Getty Images
12 червня 2025, 11:10
Шведський мегабомбардир лісабонського Віктор Дьокереш є однією з головних дійових осіб на цьогорічному літньому трансферному ринку.
За 27-річним виконавцем полюють клуби з усіх провідних чемпіонатів, і це не дивно — 54 голи та 13 асистів за 52 матчі на клубному рівні просто не могли залишитись поза увагою.
А ще у контракті футболіста був доволі зручний пункт, який дозволяв Віктору залишити Спорітнг у випадку, коли клуб отримає пропозицію щодо нього в розмірі 60-70 млн євро.
Утім, у одному із своїх останніх інтерв’ю президент "левів" Фредеріку Варандаш мав необережність спростувати цю інформацію, що в підсумку призвело до конфлікту із шведським нападником.
Як повідомляють ЗМІ, Дьокереш поставив клуб перед фактом того, що більше не гратиме в його складі, а отже трансфер цього літа тепер є неминучим.
Серед претендентів — Манчестер Юнайтед, лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія та каталонська Барселона.