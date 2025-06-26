Португалія

Колумбійський нападник Альмерії став головною трансферною ціллю лісабонського клубу на позицію центрфорварда.

Спортінг Лісабон активно працює над підсиленням атаки на випадок продажу свого провідного форварда Віктора Дьокереша, трансфера сага навколо якого вже встигла набрати конфліктного характеру.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, португальський клуб зробив пріоритетною ціллю нападника Альмерії — колумбійця Луїса Суареса (повне ім'я - Луїс Хав'єр Суарес Чарріс).

27-річний форвард, який добре зарекомендував себе в Іспанії та провів продуктивний минулий сезон у Ла Лізі 2, очолив шортлист потенційних підписань Спортінга. Перехід може бути активований одразу після фіналізації угоди щодо продажу Дьокереша.

Луїс Суарес є універсальним нападником, здатним діяти як на вістрі атаки, так і в глибших позиціях, що вписується у концепцію гри Спортінга.

У минулому сезоні колумбієць зіграв 43 матчі, забив 31 гол та віддав 8 асистів. Оцінюється у 8 млн євро з контрактом до літа 2029 року за даними Transfermarkt.