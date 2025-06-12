Португалія

Швед жадає піти зі Спортінгу.

Президент лісабонського Спортінгу Фредеріку Варандаш висловився про конфлікт з нападником команди Віктором Дьокерешем. Його слова наводить Evening Standard.

"Дьокереш забив 63 голи і віддав 10 результативних передач — чудовий виступ. Зрозуміло, це один із найкращих гравців, які коли-небудь виходили на португальські футбольні поля.

Все, про що ми домовлялися — це не запитувати прописану в контракті опцію викупу. У рамках тієї ж зустрічі агент Віктора намагався обумовити точну суму, але я відповів, що не хочу зупинятися на конкретній цифрі, оскільки не знаю, що трапиться через рік. Важко сказати, чи буде це 40, 60 або 80 млн., я гарантував лише те, що не попрошу 100 млн., як це прописано в договорі.

Спортінг не наполягатиме на опції викупу, але терпіти маніпуляцію й образи — теж! Скажу так: ми не погодимося на суму в 60 + 10 млн. євро у вигляді бонусів. Зазначу ще, що наразі Спортінг не отримав жодної офіційної пропозиції щодо Дьокереша", — заявив Варандаш.

Раніше повідомлялося, що Арсенал запропонував Дьокерешу п'ятирічний контракт.