Португалія

Українець підписав контракт на три роки.

Віторія Гімарайнш на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з лівим захисником Орестом Лебеденком.

Угода з 26-річним українцем розрахована до літа 2028 року. Фінансові подробиці угоди не розголошуються.

Футболіст дістався Віторії безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Візели, де він кілька разів визнавався найкращим захисником Другого дивізіону Португалії.

Лебеденко виступав за Візелу з літа 2023 року. На його рахунку 31 матч, у яких забив три голи та віддав сім асистів.

За підсумками минулого сезону Віторія посіла шосте місце у португальській Прімейрі.