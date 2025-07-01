Українець підписав контракт на три роки.
Орест Лебеденко, ФК Віторія Гімарайнш
01 липня 2025, 08:36
Віторія Гімарайнш на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з лівим захисником Орестом Лебеденком.
Угода з 26-річним українцем розрахована до літа 2028 року. Фінансові подробиці угоди не розголошуються.
Футболіст дістався Віторії безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Візели, де він кілька разів визнавався найкращим захисником Другого дивізіону Португалії.
Лебеденко виступав за Візелу з літа 2023 року. На його рахунку 31 матч, у яких забив три голи та віддав сім асистів.
За підсумками минулого сезону Віторія посіла шосте місце у португальській Прімейрі.