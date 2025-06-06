Українець набрав 12% голосів вболівальників.
Орест Лебеденко (праворуч), Getty Images
06 червня 2025, 13:23
Португальська Сегунда на своєму офіційному сайті опублікувала символічну збірну минулого сезону-2024/25.
До кращих потрапив український захисник Візели Орест Лебеденко, який набрав 12% голосів.
Також додамо, що протягом сезону Орест двічі визнавався найкращим захисником чемпіонату за підсумками місяця — у лютому та квітні.
Минулого сезону Лебеденко провів 31 матч, у яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Лебеденко стане гравцем Віторії Гімарайнш.