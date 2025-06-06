Португалія

Українець набрав 12% голосів вболівальників.

Португальська Сегунда на своєму офіційному сайті опублікувала символічну збірну минулого сезону-2024/25.

До кращих потрапив український захисник Візели Орест Лебеденко, який набрав 12% голосів.

Також додамо, що протягом сезону Орест двічі визнавався найкращим захисником чемпіонату за підсумками місяця — у лютому та квітні.

Минулого сезону Лебеденко провів 31 матч, у яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Лебеденко стане гравцем Віторії Гімарайнш.