Португалія

40-річний футболіст пам'ятає про свою першу команду.

Кріштіану Роналду звернувся до лісабонського Спортінга, де він починав свою футбольну кар'єру. 1 липня клубу виповнилося 119 років.

"119 років гордості Португалії. Вітаю, мій Спортінг!", – написав Роналду в соціальних мережах.

Кріштіану Роналду покинув Спортінг влітку 2003 року, перейшовши в Манчестер Юнайтед. Саме в англійському клубі португалець став суперзіркою.

Раніше повідомлялося, що Роналду підписав новий контракт з Ан-Насром.