40-річний футболіст пам'ятає про свою першу команду.
Кріштіану Роналду, Getty Images
01 липня 2025, 17:59
Кріштіану Роналду звернувся до лісабонського Спортінга, де він починав свою футбольну кар'єру. 1 липня клубу виповнилося 119 років.
"119 років гордості Португалії. Вітаю, мій Спортінг!", – написав Роналду в соціальних мережах.
Кріштіану Роналду покинув Спортінг влітку 2003 року, перейшовши в Манчестер Юнайтед. Саме в англійському клубі португалець став суперзіркою.
Раніше повідомлялося, що Роналду підписав новий контракт з Ан-Насром.