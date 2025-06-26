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Португалець залишається в Саудівській Аравії.

Нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду вирішив залишитися в команді та підписати нову трудову угоду. Про це повідомляє твіттер клубу з Ер-Ріяда.

"Ан-Наср назавжди", — лаконічно висловився 40-річний португалець.

Наразі деталі угоди не повідомляються, але раніше Фабріціо Романо зазначав, що новий контракт буде підписано на один рік з можливістю продовження ще на один сезон або на повноцінних два роки.

Нагадаємо, Роналду виступає за Ан-Наср з січня, 2023-го року. За цей час він відіграв за саудівську команду 105 матчів, забив 93 голи та віддав 19 результативних передач.

За підсумками минулого сезону Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії, забивши 25 голів у 30 матчах.