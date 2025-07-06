Португалія

Впевнена заява португальського футболіста.

Нападник лондонського Челсі Жуан Феліш висловився щодо можливості повернення до лісабонської Бенфіки. Його слова наводить A Bola.

"Бруно Лаже, тренер, якого я знаю і який зіграв важливу роль у моїй кар'єрі, підтримує моє рішення, і я радий буду повернутися в Бенфіку. І, можливо, саме до цього я найбільше схильний. Я відчуваю, що мені потрібно бути вдома, і саме тому Бенфіка — одна з ідей, які у мене в голові.

Всі знають, що Бенфіка — клуб мого серця. Одного разу я обов'язково повернуся. Не знаю, чи станеться це зараз або в майбутньому. У мене в голові є кілька ідей. Або залишаюся в Англії, або повертаюся в Бенфіку", — сказав Феліш.

Зазначимо, що чинна трудова угода португальця з "синіми" розрахована до 30 червня 2031 року.

Минулого сезону Жуан Феліш відіграв за Челсі та Мілан (піврічна оренда) загалом 41 матч, забив десять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Феліш зацікавив Фламенгу.