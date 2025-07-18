Португалія

Тренер Фенербахче планує повернутися на батьківщину на піку кар’єри.

Відомий португальський тренер Жозе Моуринью, який нині очолює турецький Фенербахче, поділився планами повернутися до чемпіонату Португалії.

В інтерв’ю виданню A Bola він заявив: "Я обов’язково приїду в Португалію. Я хочу повернутися на піку кар’єри, у хорошій фізичній і психологічній формі. Я обов’язково повернусь".

Моуринью, який розпочав роботу з Фенербахче влітку 2024 року після тривалого періоду в італійській Ромі, має багатий досвід роботи з провідними європейськими клубами, такими як Порту, Бенфіка, Челсі, Реал Мадрид, Інтер і Манчестер Юнайтед. Під його керівництвом Фенербахче посів друге місце в турецькій Суперлізі минулого сезону.

Повернення Моуринью до Португалії може стати важливим кроком для місцевих клубів, адже тренер має репутацію одного з найуспішніших фахівців у світі футболу, зокрема завдяки перемогам у Лізі чемпіонів з Порту та Інтером.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити Санчо у Фенербахче.