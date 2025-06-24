Туреччина

Манчестер Юнайтед відкритий до відходу Джейдона з клубу.

Фенербахче звертався до Манчестер Юнайтед стосовно можливого трансферу лівого вінгера Джейдона Санчо, передає видання The Telegraph.

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Клуб АПЛ розглядає варіанти відходу 25-річного англійця, який у липні 2021-го коштував манкуніанцям 85 млн євро. Повідомляється, що в Стамбулі його хоче бачити керманич місцевого Фенербахче Жозе Моурінью.

У разі третьої для Санчо оренди Манчестер Юнайтед сплачуватиме певний відсоток від зарплати гравця, яка становить понад 200 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Проте, у клубі надають перевагу повноцінному відходу Джейдона.

Сезон-2024/25 фланговий нападник провів у Челсі, відзначившись п'ятьма голами й десятьма асистами в 41-му матчі всіх турнірів. Раніше повідомлялося, що МЮ готовий продати англійця за 25 млн євро.

Контракт Санчо з манкуніанцями розраховано до кінця червня 2026 року. У 83-х матчах за Манчестер Юнайтед він відзначився 12-ма голами й шістьма асистами.