Португалія

Габріел Москардо тимчасово приєднався до клубу чемпіонату Португалії.

Опорний півзахисник ПСЖ Габріел Москардо на правах оренди поповнив склад Браги, передає офіційний сайт "архієпископів".

Майбутню кампанію 19-річний бразилець проведе в чемпіонаті Португалії. Брага орендувала його без права викупу.

У січні 2024 року ПСЖ виклав за Москардо 20 млн євро рідному для нього Корінтіансу, де він і провів другу частину сезону-2023/24. Протягом минулої кампанії Габріел виступав за Реймс, відзначившись одним голом у десяти матчах усіх турнірів.

Контракт опорника з паризьким клубом розраховано до кінця червня 2028-го. Брагу він представлятиме у футболці з номером 17.

Нагадаємо, нещодавно Брага придбала оборонця збірної Швеції.