Габріел Москардо тимчасово приєднався до клубу чемпіонату Португалії.
Габріел Москардо, scbraga.pt
19 липня 2025, 19:50
Опорний півзахисник ПСЖ Габріел Москардо на правах оренди поповнив склад Браги, передає офіційний сайт "архієпископів".
Майбутню кампанію 19-річний бразилець проведе в чемпіонаті Португалії. Брага орендувала його без права викупу.
У січні 2024 року ПСЖ виклав за Москардо 20 млн євро рідному для нього Корінтіансу, де він і провів другу частину сезону-2023/24. Протягом минулої кампанії Габріел виступав за Реймс, відзначившись одним голом у десяти матчах усіх турнірів.
Контракт опорника з паризьким клубом розраховано до кінця червня 2028-го. Брагу він представлятиме у футболці з номером 17.
Нагадаємо, нещодавно Брага придбала оборонця збірної Швеції.