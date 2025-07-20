Португалія

Колумбієць для "орлів".

Лісабонська Бенфіка найближчим часом оформить трансфер півзахисника бразильського Палмейраса Річарда Ріоса. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бразильський клуб має намір отримати за 25-річного гравця 30 млн. євро. В свою чергу Бенфіка розраховує домовитися з керівництвом "зелено-білих", щоб частина суми була оформлена у вигляді бонусів за індивідуальні та командні досягнення.

Зазначається, що спортивний директор Бенфіки Руй Педру Браз прилетів до Бразилії, щоб досягти остаточної угоди з Палмейрасом.

Цього сезону Річард Ріос відіграв за Палмейрас 36 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка ухвалила критично важливе рішення для Трубіна.