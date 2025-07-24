Португалія

Переговори з Челсі ведуться, Мендеш працює над угодою.

Бенфіка активно працює над поверненням свого вихованця Жоау Феліша, і переговори з його агентом Жорже Мендешем уже тривають. За інформацією Фабріціо Романо, угода залежить від умов Челсі, але 25-річний португалець налаштований залишити лондонський клуб, і прогрес у переговорах очікується найближчим часом.

Феліш, який не входить до планів головного тренера Челсі Енцо Марески, висловлював бажання повернутися до Бенфіки, де він дебютував у 2018 році. Челсі, які заплатили за нього €52 млн (£45 млн) Атлетіко Мадрид у 2024 році, вимагають €40 млн, тоді як Бенфіка пропонує €25 млн за 50% прав на гравця. Ключовим питанням залишається зарплата Феліша (€8 млн на рік), яка вдвічі перевищує зарплатну стелю Бенфіки.

Мендеш, який веде переговори напряму з власником Челсі Бегдадом Егбалі, намагається знайти компроміс, зокрема шляхом значного зниження зарплати гравця.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.