Португалія

Але презентацію новачка португальці відклали.

Грецький Панатінаїкос готується до дуелі проти донецького Шахтаря за право взяти участь у плей-оф кваліфікації до Ліги Європи УЄФА.

А тим часом склад "зелено-білих" залишає один із ключових гравців стартового складу зразка минулої кампанії 23-річний фланговий захисник Георгіос Вагіаннідіс.

За гравцем на тлі сезону з 39 матчами, одним голом та трьома асистами цього літа прийшов португальський Спортінг, і за підсумками перемовин клуби зійшлись на 12 млн євро + 2,5 млн євро вартості трансферу.

Для оголошення про цей трансфер було вже все готово, але напередодні в таборі Порту сталась трагедія, пов’язана із смертю колишнього гравця та директора клубу Жорже Кошти, тож на знак поваги до суперників "леви" вирішили відкласти всі офіційні заходи.

Вагіаннідіс є вихованцем Панатінаїкоса та вже встиг пограти в орендах за міланський Інтер та бельгійський Сент-Труйден у своїй кар’єрі.