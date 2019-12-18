Испания

Команды Эрнесто Вальверде и Зинедина Зидана так и не смогли открыть счет в матче, сыграв вничью (0:0).

Многострадальное Эль Класико, которое должно было состояться еще в октябре, наконец-то состоялось. На Камп Ноу встретились лидеры Ла Лиги – Барселона принимала мадридский Реал. Хозяева были вынуждены обойтись без услуг основного опорного полузащитника Серхио Бускетса, который остался на скамейке запасных из-за недуга. Что касается гостей, то в основе довольно неожиданно не оказалось Родриго, его места в старте занял опальный Гарет Бэйл. Уже не в новинку отсутствие в стартовом составе "сливочных" Луки Модрича, который вновь остался в запасе.

Команды не слишком активно начали встречу. Сперва мячом завладела Барселона, но это было разве что для статистики, ведь хозяева не продвигались к чужим воротам и не оказывали на них никакого давления. Реал такое положение дел не устраивало, поэтому мадридцв забрали мяч себе, обращаясь с ним гораздо решительнее.

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Сперва все началось с пристрелки Бензема и Каземиро, а затем возник по-настоящему опасный момент, который едва не завершился забитым голом. Каземиро пробил мимо тер Штегена после подачи углового, но Пике пришел на помощь своему голкиперу и выбил мяч с линии ворот. После этого Лангле проехался шипами по бедру Варана, из-за чего мадридцы требовали назначения пенальти, но главный арбитр не указал на "точку".

Этим дело не ограничилось, подопечные Зинедина Зидана продолжили атаковать большими силами, и казалось, что гол вот-вот созреет, однако Барселоне удалось выдержать натиск со стороны соперника и затем перехватить инициативу. Но длилось это совсем недолго. Мадридцы быстро вернули мяч себе и провели еще несколько классных атак, но они не завершились взятием ворот. Зато хозяева едва неожиданно не забили – Куртуа во время игры на выходе выбил мяч прямо на ногу Месси, который пробил в касание, но Рамос успел занять место в рамке ворот и спас свою команду.

Уже в ответной атаке Ф. Вальверде мог забить красивейший гол мощным дальним ударом по воротам, но его выстрелу немного не хватило точности. Далее гости продолжали контролировать ход игры, действуя убедительнее на чужой половине поля. Но Барселона снова создала момент из ниоткуда – Месси ювелирной передачей нашел Альбу в штрафной площади, Хорди оставалось лишь забить ударом в касание, но защитник не попал по воротам. В оставшиеся минуты до перерыва игра проходила в сдержанной манере, так что счет в первой половине встречи так и не был открыт.

Первые минуты второго тайма снова прошли в сдержанной манере, команды заново присматривались друг к другу, после чего Реал снова завладел игровым преимуществом. Но мадридцам не удавалось быть столь же опасными у чужих ворот, как это было в первой 45-минутке. Э. Вальверде решил, что нужно что-то менять еще в начале тайма, выпустив на поле Видаля, который должен был привнести команде баланс в центре поля, добавив к этому фирменные подключения Артуро в штрафную площадь, но по факту появление чилийца ничем не помогло команде. Практически сразу же после этого матч был на минуту приостановлен из-за акции болельщиков Барселону в поддержку Каталонии, но, к счастью, это мероприятие было кратковременным.

Через несколько минут после этого у Месси была возможность забить после паса Гризманна, но Лионель умудрился не попасть по мячу, упустив хорошую возможность. Далее команды провели активный отрезок, на протяжении которого по очереди организовывали атаки на ворота друг друга, но результативными они были. Наиболее реальный шанс забить был у Бэйла, но валлиец не попал по воротам из выгодной позиции. Немного позднее Гарет таки отправил мяч в ворота, но гол не был засчитан из-за минимального офсайда у Менди. "Сине-гранатовые" ответили на это классной атакой с завершающим ударом Суареса, но его точность оставила желать лучшего.

Ближе к окончанию встречи игра заметно успокоилась. Главные тренеры провели ряд замен, надеясь, что они помогут перевернуть ход игры, однако выход свежих исполнителей сгодился разве что протокола. У Реала ничего не получалось впереди, ударов по воротам тер Штегена уже не возникало, а Барселона перебиралась на чужую половину поля без особого энтузиазма. Каталонцы будто вышли на поле, заведомо собираясь играть на ничью, а не разорвать соперника, как они это любят делать в родных стенах, да и мадридцы не позволили хозяевам сделать практически ничего. Как итог, долгожданное Эль Класико не подарило болельщикам эмоций, присущих таким встречам, ведь в нем не было ни забитых голов, ни привычных споров и потасовок, да и опасных моментов было крайне мало. Таким образом, команды набрали по одному очку и продолжают делить лидерство в турнирной таблице.

Барселона — Реал 0:0

Барселона: тер Штеген — Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Модрич, 80), Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)

Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле — Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль