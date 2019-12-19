Испания

Защитник мадридского Реала продемонстрировал, как выглядит его нога после удара шипами от Клемана Лангле.

Рафаэль Варан был одной из главных фигур первого тайма матча Барселоны и Реала в рамках 10-го тура чемпионата Испании.

Французский защитник сначала получил по ноге от своего соотечественника Клемана Ленгле, а затем его держали за футболку в чужой штрафной. Арбитр посчитал, что оба момента не тянут на пенальти.

После поединка, который завершился сухой ничьей, Варан показал, как выглядит его нога после встречи с шипами Ленгле.

На Football.ua доступен обзор матча Барселона — Реал, в котором вы сможете увидеть оба момента.

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