Испания

Промах защитника оказался решающим для его команды.

В 1/64 финала Кубка Испании Луго, цвета которого защищает защитник Орест Лебеденко, противостоял Сестао.

Основное время встречи против команды из четвертого испанского дивизиона завершилось со счетом 1:1, и путевку в сделующий раунд турнира решали по серии пенальти.

Именно украинский футболист не сумел реализовать свой удар в последматчевой серии, как результат, Луго вылетел из Кубка со счетом 6:7. К слову, украинец провел полный матч, который стал для него шестым за команду в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что за Вальядолид наконец дебютировал голкипер Андрей Лунин, сыграв на ноль в первом же матче.