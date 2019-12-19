Испания

Команды не сумели порадовать болельщиков голами на Камп Ноу.

На Камп Ноу завершился перенесенный поединок Примеры, в котором Барселона разошлась нулевой ничьей с мадридским Реалом.

Примечательно, что коллективы лишь девятый раз в истории не забивали голов в очных официальных противостояних. Всего команды сыграли между собой в 243 матчах.

Любопытно, что с февраля 1973-го по май 1975-го каталонцы и мадридцы провели пять встреч, три из которых завершились нулями. Также не забивали голов команды в двух товарищеских поединках.

Ранее результаты последнего противостояния против Реала прокомментировал главный тренер Барсы Эрнесто Вальверде.