Главный тренер Барселоны прокомментировал минувший матч Ла Лиги.
ЭРНЕСТО ВАЛЬВЕРДЕ, ФОТО GETTY IMAGES
19 декабря 2019, 09:06
В перенесенном поединке десятого тура чемпионата Испании Барселона и Реал так и не смогли отметиться забитыми голами.
"Это была игра, которая была наполнена спорными моментами и битвами на поле, и обе команды имели хорошие отрезки во время матча. Мы заканчиваем год наравне с Реалом, и это расстраивает", — приводит слова Вальверде Marca.
На Football.ua доступен обзор матча Барселона — Реал.
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