Испания

Главный тренер Барселоны прокомментировал минувший матч Ла Лиги.

В перенесенном поединке десятого тура чемпионата Испании Барселона и Реал так и не смогли отметиться забитыми голами.

"Это была игра, которая была наполнена спорными моментами и битвами на поле, и обе команды имели хорошие отрезки во время матча. Мы заканчиваем год наравне с Реалом, и это расстраивает", — приводит слова Вальверде Marca.

На Football.ua доступен обзор матча Барселона — Реал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.