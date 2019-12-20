Испания

Каталонцы подписали полузащитника против воли главного тренера.

Эрнесто Вальверде не хотел подписания Френки де Йонга, но клуб все равно оформил трансфер, сообщает AS со ссылкой на De Telegraaf.

Тем не менее, нидерландский полузащитник хорошо адаптировался и уже провел за Барселону 23 поединка, в которых отметился голом и двумя ассистами.

К тому же, уже в период выступления в стане "сине-гранатовых" Френки де Йонг отметился дебютным голом за сборную Нидерландов.

Полузащитник, как известно, отказал Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен перед переходом в Барселону.