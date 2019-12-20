Эрнесто Вальверде не хотел подписания Френки де Йонга, но клуб все равно оформил трансфер, сообщает AS со ссылкой на De Telegraaf.

Тем не менее, нидерландский полузащитник хорошо адаптировался и уже провел за Барселону 23 поединка, в которых отметился голом и двумя ассистами.

К тому же, уже в период выступления в стане "сине-гранатовых" Френки де Йонг отметился дебютным голом за сборную Нидерландов.

Полузащитник, как известно, отказал Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен перед переходом в Барселону.