Испания

Колумбиец приступил к тренировкам с командой.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес восстановился после травмы и приступил к тренировкам команды в общей группе, сообщает издание AS.

На тренировке "сливочных" в пятницу колумбийский хавбек вместе с партнерами по команде готовился ко встрече с Атлетиком.

Хамес находился в лазарете с середины ноября из-за повреждения коленных связок, но теперь готов вернуться на поле.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 9 поединков в футболке "галактикос", отличившись одним голом и одним ассистом.

Матч Реал – Атлетик в 18-м туре Примеры состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 22 декабря.

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