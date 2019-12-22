Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

Вальядолид и Валенсия сыграли вничью в матче 18-го тура Примеры.

Хозяева открыли счет на 83-й минуте усилиями Гвардиолы Наварро, но "летучие мыши" сравняли счет на 4-й компенсированной минуте благодаря голу Ману Вальехо.

Украинец Андрей Лунин участия в матче не принимал.



Вальядолид – Валенсия 1:1

Голы: Гвардиола Наварро, 83 – Вальехо, 90+4.

Вальядолид: Масип – Антонито, Кико, Салису, Мойяно – Эрвиас (Плано, 71), Фернандес, Феде, Вилья (Тухами, 78) – Унал, Рамирес (Гвардиола Наварро, 83).

Валенсия: Доменек – Васс, Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес, Парехо, Коклен, Солер (Эскердо, 86) – Родриго (Вальехо, 68), Собрино (Черышев, 60).

Предупреждения: … — Солер, Коклен, Парехо.

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