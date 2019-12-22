Испания

Завершился первый воскресный поединок чемпионата Испании между Леганесом и Эспаньолом.

В 18-м туре чемпионата Испании сошлись две команды, которые жо этого сумели набрать всего по 10 баллов и идти на последних строчках турнирной таблицы.

Очень быстро Леганес сумел открыть счет благодаря точному удару Брайтвейта. В начале второго тайма Леганес отметился еще раз, а больше счет в матче не менялся.

Эспаньол остается на дне, но теперь он там в гордом одиночестве.

Леганес – Эспаньол 2:0

Голы: Брайтвейт, 11, Эн-Несири, 54.

Леганес: Куэльяр — Росалес, Авазьем, Омеруо, Сильва, Родригес - Рубен Перес, Меса (Арнаис, 86), Оскар Родригес (Ривера, 83) — Эн-Несири, Брайтвейт.

Эспаньол: Диего Лопес — Виктор Гомес, Давид Лопес, Эспиноса, Калеро, Дидак Вила — Дардер, Рока (Педроса, 84), Гранеро (Феррейра, 62) — Кампусано (У Лэй, 78), Кальери.

Предупреждения: Авазьем - Калеро, Гранеро, Рока, Дидак Вила