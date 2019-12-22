Испания

Чилиец может остаться в каталонском клубе до конца сезона.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль намерен в зимнее трансферное окно покинуть свою нынешнюю команду, так как недоволен своим положением в коллективе.

Как утверждает Marca, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не хочет отпускать футболиста как минимум до конца нынешнего сезона. Отмечается, что менеджер готов увеличить количество игрового времени для чилийского хавбека.

Ранее сообщалось, что Видаль хотел бы вернуться в Италию, где в его услугах заинтересован Интер, который уже связался с "блаугранас".

В текущем сезоне чемпионата Испании 32-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых забил пять голов.