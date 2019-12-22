Испания

"Матрасники" на выезде сумели одолеть "бетикос" в 18-м туре чемпионата Испании.

В 18-м туре испанской Ла Лиги Бетис на своем поле принимал Атлетико. Подопечные Диего Симеоне сумели обыграть своего соперника благодаря голам во втором тайме.

Бетис сумел сократить отставание в счете в компенсированное время, поэтому для возрождения интриги не оставалось времени.

Обзор матча:

Бетис — Атлетико 1:2

Голы: Бартра, 90+2 — Корреа, 58, Мората, 84

Бетис: Роблес — Эмерсон, Феддаль, Манди (Тельо, 83), Морено — Бартра, Фекир, Каналес, Гуардадо (Лайнес, 70), Хоакин — Лорен (иглесиас, 60)

Атлетико: Облак — Ренан Лоди, Фелипе, Хименес, Триппьер — Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Сауль — Мората, Фелиш (Льоренте, 88)

Предупреждения: Манди, Бартра — Фелиш, Томас, Мората.

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