Испания

Подопечные Зинедина Зидана создали много голевых моментов, однако так и не смогли открыть счет (0:0).

В заключительном матче календарного года в Ла Лиге встретились ни разу не вылетавшие из высшего испанского дивизиона мадридский Реал и Атлетик из Бильбао. Главный тренер хозяев Зинедин Зидан в очередной раз прибегнул к ротации состава, снова выпустив в основе Родриго и Винисиуса. Если первый был привычно полезен своей команде, то второй традиционно портил атаки и упускал отличные возможности забить. Дебют поединка проходил в сдержанной манере, команды не спешили форсировать события, долгое время присматриваясь друг к другу. После этого Реал обозначил игровое преимущество и мог быстро забить, но Винисиус не использовал свой шанс, оказавшись один на один с Симоном – вингер пробил прямо во вратаря.

Мадридцы продолжали много владеть мячом, но не могли вскрыть оборону соперника. А затем неожиданно едва не забил Кроос – Тони ворвался в штрафную и пробил по воротам с линии вратарской, после чего перекладина приняла мяч на себя. Баски едва не забили уже в ответной атаке после того, как Вильямс убрал Милитана на замахе и нанес удар по воротам, но Куртуа продемонстрировал классную реакцию и перевел мяч на угловой. Через несколько минут снова мог забивать Винисиус, но тот нанес нечто не похожее на удар после подачи Модрича. Далее подопечные Зидана продолжали владеть игровым преимуществом, оказывая все больше давления на чужую штрафную.

Во второй половине первого тайма на первый план вышел Бензема, который мог отличиться несколько раз. Карим дважды пробил головой после одинаковых подач Родриго, но эти удары не стали проблемой для Симона. Проблемным стал эпизод, когда Бензема ворвался в штрафную и обыграл голкипера, но затем французу не удалось попасть по воротам с острого угла. Позднее еще один удар Карима из выгодной позиции оказался неточным. До окончания первой половины встречи хозяева отчаянно пытались дожать соперника, но им так и не удалось это сделать, так что команды отправились на перерыв с "нулями" на табло.

После возобновления игры Реал снова взялся за свое, забрав мяч под свой контроль. Хозяева могли забить быстрый гол благодаря заработанному опасному штрафному, но его подача не привела к удару по воротам. Позднее мадридцы все же могли забить относительно быстрый гол, но снова в дело вмешался каркас ворот — едва вышедший на замену Начо пробил в перекладину после подачи углового. Зидан тут же решил освежить игру команды впереди, выпустив на поле Бэйлу, но Гарет так и смог нормально войти в игру.

В одном из эпизодов Бензема снова угрожал воротам Симона, тот отбил мяч перед собой после удара Карима, но на добивании никого не оказалось. Через несколько минут гости ответили на это опасным выпадом. Вильямс уже занес ногу для удара по воротам после прострела Лекуэ, но Карвахаль успел в последний момент выбить мяч на угловой. После этого "львы" практически не приближались к чужой штрафной, сосредоточившись исключительно на оборонительных действиях.

Мадридцы отчаянно пытались выстрадать хотя бы один забитый гол, и едва это не сделали, но в дело в очередной раз вмешался каркас ворот. В этот раз не повезло Йовичу — мяч попал в штангу после удара Луки головой. В оставшееся до финального свистка время "сливочные" больше не создавали опасных моментов, в итоге довольствуясь третьей (и второй безголевой) ничьей кряду, которая позволила Барселона оторваться от мадридцев на два набранных очка и единолично возглавить турнирную таблицу. Календарный год завершился для Реала не лучшим образом.

Реал — Атлетик 0:0

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан (Начо, 57), Рамос, Менди — Модрич, Вальверде, Кроос — Родриго (Бэйл, 62), Бензема, Винисиус (Йович, 72)

Атлетик: Симон — Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Весга — Лекуэ, Р. Гарсия, Вильямс (Беньят, 86) — Кодро (Вильялибре, 73)

Предупреждение: Рамос