Испания

Реал не сумел на своем поле обыграть Атлетик в 18-м туре чемпионата Испании.

Подопечные Зинедина Зидана на своем поле принимали Атлетик в 18-м туре Примеры.

Королевский клуб нанес 20 ударов в сторону ворот "басков" (восемь из которых — в створ), но мадридский коллектив не сумел забить гол, а поединок так и завершился вничью.

Обзор матча:

Реал — Атлетик 0:0

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан (Начо, 57), Рамос, Менди — Модрич, Вальверде, Кроос — Родриго (Бэйл, 62), Бензема, Винисиус (Йович, 72)

Атлетик: Симон — Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Весга — Лекуэ, Р. Гарсия, Вильямс (Беньят, 86) — Кодро (Вильялибре, 73)

Предупреждение: Рамос.