Испания

Менеджер "бланкос" высказался после матча против Атлетика.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказал свое мнение о поединке 18-го тура Примеры против Атлетика (0:0), а также рассказал о трансферных планах клуба.

"Меня раздражает результат. Мои игроки оставили все на поле. Я смотрю на позитивные моменты, и хорошо, что у нас все хорошо. Но три очка из девяти возможных в последних трех матчах — это немного".

"Как всегда, когда мы играем на поле, у нас есть шансы забить. Я раздражен. Из-за усилий, которые мы вкладываем, мы остаемся недовольны, что мы неиспользовали те шансы, которые имели".

"Нужен ли нам новый форвард? Нет. Абсолютно нет, я не вижу необходимости подписывать нападающего ", — приводит слова Зидана Goal.

Ранее французский специалист поделился тем, кого считает лучшим тренером в современном футболе.