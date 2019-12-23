Испания

Каталонский клуб расстался с главным тренером.

Пабло Мачин уволен с поста главного тренера Эспаньола, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

"Попугаи" были недовольны выступлениями команды под руководством тренера и решили отправить его в отставку. Поводом для увольнения послужило воскресное поражение от Леганеса (0:2), который является прямым конкурентом каталонцев.

Мачин проработал во главе Эспаньола около двух месяцев, сменив на этом посту Давида Гальего.

На данный момент Эспаньол находится на дне турнирной таблицы Примеры, набрав 10 очков после 18 туров.

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