Испания

Хавбек Барселоны может клубную прописку этой зимой.

Полузащитника Барселоны Артуро Видаля в последнее время часто связывают с уходом из каталонского клуба из-за его недовольства текущим положением в команде.

Главным претендентом на 32-летнего чилийца является Интер, и сам футболист признался, что его агент занимается вопросом о потенциальном трансфере.

"Я оставлю этот вопрос другому человеку и не буду беспокоиться об этом во время отпуска. Мой агент справится, но я пока остаюсь спокойным и счастливым в Барселоне. Когда я вернусь с отпуска, то все станет на свои места".