Хавбек Барселоны может клубную прописку этой зимой.
Артуро Видаль, Getty Images
23 декабря 2019, 16:19
Полузащитника Барселоны Артуро Видаля в последнее время часто связывают с уходом из каталонского клуба из-за его недовольства текущим положением в команде.
Главным претендентом на 32-летнего чилийца является Интер, и сам футболист признался, что его агент занимается вопросом о потенциальном трансфере.
"Я оставлю этот вопрос другому человеку и не буду беспокоиться об этом во время отпуска. Мой агент справится, но я пока остаюсь спокойным и счастливым в Барселоне. Когда я вернусь с отпуска, то все станет на свои места".
"Я надеюсь, что продолжу карьеру в Европе. Я приближаюсь к отметке в 100 голов, и я был бы очень рад добиться этой цели", - приводит слова Видаля Mediaset Sport.