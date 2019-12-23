Полузащитника Барселоны Артуро Видаля в последнее время часто связывают с уходом из каталонского клуба из-за его недовольства текущим положением в команде. 

Главным претендентом на 32-летнего чилийца является Интер, и сам футболист признался, что его агент занимается вопросом о потенциальном трансфере.

"Я оставлю этот вопрос другому человеку и не буду беспокоиться об этом во время отпуска. Мой агент справится, но я пока остаюсь спокойным и счастливым в Барселоне. Когда я вернусь с отпуска, то все станет на свои места".
"Я надеюсь, что продолжу карьеру в Европе. Я приближаюсь к отметке в 100 голов, и я был бы очень рад добиться этой цели", - приводит слова Видаля Mediaset Sport. 
Ранее сообщалось, что Видаль готов принять предложение Интера, однако главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде намерен сохранить чилийца в команде.