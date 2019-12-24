Барселона очертила планы на ближайшее трансферное окно.
Артуро Видаль и Иван Ракитич, Getty Images
24 декабря 2019, 11:08
В следующем месяце Барселону среди полузащитников покинет только Карлес Аленья, которому нужна игровая практика, утверждает AS. Хавбек якобы близок к переходу в Бетис.
В то же время, дуэт Артуро Видаль – Иван Ракитич останется в клубе как минимум до окончания сезона. Обоих полузащитников связывали с другими клубами (в частности, с Интером) из-за недостатка игровой практики.
Барселона лидирует в Ла Лиги, опережая Реал на два очка после 18 туров. В Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с Наполи.