Испания

Полузащитник каталонцев в целом доволен своей адаптацией в новом клубе.

Хавбек Френки Де Йонг перед стартом этого сезона перебрался в Барселону из Аякса и очень этому рад.

"Каждая минута на поле – как бонус. Я наслаждаюсь этим каждый день. Всякий раз, когда я отправляюсь на тренировку, мне это нравится", — рассказал Френки De Telegraf.

"Все в Барсе действительно здорово, я это понимаю. Как команда, мы играем неплохо, но должны лучше. Иногда Барселона играет очень красиво, а матч спустя спрашиваем себя, куда это делось. В целом, я очень доволен".

Барселона после 18 туров Ла Лиги лидирует, опережая Реал на два очка. В Лиге чемпионов команда встретится с Наполи в 1/8 финала.