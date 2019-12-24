Испания

Полузащитник Барселоны может отправиться в аренду.

Карлес Аленья уже в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Marca.

Так, на 21-летнего полузащитника претендуют Бетис и Хетафе. Источник утверждает, что Аленья больше склонен к переходу в стан "городских", ведь за них выступает его друг Кукурелья.

В этом сезоне Карлес Аленья провел пять поединков в футболке Барселоны, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что другие полузащитники "сине-гранатовых", Иван Ракитич и Артуро Видаль, останутся в команде до конца сезона.