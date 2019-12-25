Испания

Менеджер может возглавить аутсайдера Примеры.

Как сообщает Marca, руководство Эспаньола определилось с кандидатурой нового главного тренера команды. Фаворитом на эту должность стал Абелардо Фернандес.

Напомним, ранее каталонцы уволили Пабло Мачина, который проработал в клубе два месяца и стал уже вторым наставником команды за этот сезон.

Фернандес известен в первую очередь своей работой в Алавесе, которых он тренировал с 2017 по 2019 год. Также Абелардо называли претендентом на пост менеджера Бетиса.

Ранее сообщалось, что Эспаньол также рассматривает кандидатуру своего экс-футболиста Вальтера Пандиани.