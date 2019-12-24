Испания

Бывший нападающий "попугаев" — кандидат на тренерское кресло клуба.

Эспаньол рассматривает своего бывшего форварда Вальтера Пандиани среди кандидатов на должность тренера, уверяет AS.

Тренерское кресло Эспаньола стало вакантным после увольнения Пабло Мачина, который ранее заменил уволенного Давида Гальего.

Пандиани сейчас работает с Лоркой в третьем дивизионе. Команда идет на седьмом месте в своей группе, и это неплохой результат, учитывая, что клуб не платит зарплаты своим футболистам.

Вальтер Пандиани выступал за "попугаев" в сезонах-2006/07 и 2011/12. Игровую карьеру он закончил три года назад.

Эспаньол набрал только 10 очков в 18 турах Ла Лиги и идет с этим результатом последним, отставая от спасительной зоны на пять пунктов. Следующий матч команда сыграет с Барселоной четвертого января.