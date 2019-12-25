Испания

Молодой хавбек может летом переехать в Испанию.

Как сообщает Manchester Evening News, Барселона активно наблюдает за ситуацией с контрактом полузащитника Манчестер Юнайтед Анхеля Гомеса.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист отказывается продлевать действующее соглашение с клубом, которое истекает будущим летом из-за финансовой стороны вопроса.

Таким образом, Гомес получит право вести переговоры с потенциальными работодателями уже в январе. Отмечается, что Барселона готова в ближайшее время заключить контракт с игроком.

В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в пяти поединках, три из которых сыграл в рамках Лиги Европы.