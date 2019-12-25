"Летучие мыши" готовы к новому раунду переговоров с игроком.
Эзекьель Гарай, getty images
25 декабря 2019, 08:22
Руководство Валенсии намерено в ближайшее время начать переговоры с новом контракте с защитником команды Эзекьелем Гараем, сообщает AS.
Напомним, действующее соглашение 33-летнего аргентинского футболиста истекает в июне 2020 года, а уже со следующего месяца игрок сможет вести переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось, что основным пренендентом на Гарая остается Лион. Отмечалось, что "ткачи" уже сумели связаться с представителями защитника.
В текущем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "летучих мышей".