Адиль Аушиш может вскоре переехать в Испанию.
Адиль Аушиш, getty images
25 декабря 2019, 09:25
Руководство Барселоны в ближайшее время хочет начать переговоры с полузащитником ПСЖ Адилем Аушишем, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, 17-летний французский футболист отказывается продлевать контракт с парижанами, который истекает в конце нынешнего сезона.
Отмечается, что представители каталонцев уже долгое время наблюдают за игроком и хотят подписать с ним предварительное соглашение уже в январе.
К слову, Аушиш уже дебютировал за первую команду ПСЖ, записав на свой счет один матч в чемпионате Франции.
Ранее сообщалось, что ряды Барселоны будущим летом может пополнить полузащитник Манчестер Юнайтед Анхель Гомес.