Испания

Адиль Аушиш может вскоре переехать в Испанию.

Руководство Барселоны в ближайшее время хочет начать переговоры с полузащитником ПСЖ Адилем Аушишем, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 17-летний французский футболист отказывается продлевать контракт с парижанами, который истекает в конце нынешнего сезона.

Отмечается, что представители каталонцев уже долгое время наблюдают за игроком и хотят подписать с ним предварительное соглашение уже в январе.

К слову, Аушиш уже дебютировал за первую команду ПСЖ, записав на свой счет один матч в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что ряды Барселоны будущим летом может пополнить полузащитник Манчестер Юнайтед Анхель Гомес.