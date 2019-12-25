Испания

Хавбек рассказал об адаптации в Барселоне.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг заявил, что всегда был уверен, что сумеет заиграть на самом высоком уровне.

"Я действительно не ожидал, что из Аякса я совершу такой большой шаг, перейдя в Барселону".

"Я знаю, какого уровня мы достигли в Амстердаме в прошлом сезоне. Здесь еще выше уровень. Я играю с еще более сильными игроками, некоторые из которых, конечно, очень особенные из-за их исключительных качеств, такие как Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс".

"Несмотря на эти громкие имена, я никогда не сомневался, что смогу сделать шаг вперед", — сказал он De Telegraaf.

Ранее нидерландский футболист высказал свое мнение о нестабильной форме каталонской команды.