Испания

Нидерландский клуб прервал аренду испанского защитника.

Защитник Тони Лато досрочно вернулся в Валенсию из аренды в ПСВ, информирует издание Voetbal International.

Испанский футболист не сумел закрепиться в составе ПСВ, и руководство нидерландского клуба решило его отпустить до окончания арендного соглашения.

Лато присоединился к ПСВ прошлым летом и должен был стать заменой Анхельньо, который перешел в Ман Сити. В футболке "бело-красных" 22-летний игрок провел лишь 3 поединка.

Действующий контракт Лато с Валенсией рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Валенсия хочет вернуть защитника Жоау Канселу.

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