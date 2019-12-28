Испания

Полузащитник Реала Хамес Родригес сможет сыграть в первом матче чемпионата Испании в новом году.

Хамес Родригес уже восстановился после травмы и готов играть — сообщает Marca.

Колумбиец отказался от рождественских каникул и продолжал набирать форму, работая по индивидуальной программе.

Ближайший поединок Реал проведет против Хетафе 4 января в рамках 19-го тура Примеры.

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