Полузащитник Реала Хамес Родригес сможет сыграть в первом матче чемпионата Испании в новом году.
Хамес Родригес, Getty Images
28 декабря 2019, 01:05
Хамес Родригес уже восстановился после травмы и готов играть — сообщает Marca.
Колумбиец отказался от рождественских каникул и продолжал набирать форму, работая по индивидуальной программе.
Ближайший поединок Реал проведет против Хетафе 4 января в рамках 19-го тура Примеры.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.