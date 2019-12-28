Испания

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген является трансферной целью европейских грандов.

Баварии, Ювентусу и ПСЖ нужен надежный вратарь, и Марк-Андре тер Штеген из Барселоны представляется для них идеальной кандидатурой — уверяет Mundo Deportivo.

Заполучить голкипера сборной Германии будет нелегко, поскольку контракт Марка-Андре с Барселоной рассчитан до 30 июня 2022 года, и чемпион Испании вряд ли захочет расстаться с игроком, который едва ли не в каждой игре спасает команду от неприятностей.

Кроме того, будет непросто уговорить на переход самого тер Штегена, поскольку голкипер не против подписать с Барселоной новый долгосрочный контракт.

Тер Штеген, который, как ни удивительно, ошибается так же часто, как и спасает, но при этом еще и отдает результативные передачи, до Барселоны (213 матчей во всех турнирах) выступал за Боруссию М (127). В его послужном списке 24 матча за национальную сборную Германии.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.