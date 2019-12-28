Испания

Вполне возможно, что это лишь шутка "бело-голубых", приуроченная к испанскому аналогу Дня дурака.

Реал Сосьедад сообщил на своем официальном сайте, что полузащитник Мартин Эдегор присоединится к Манчестер Сити на правах аренды.

Однако, скорее всего, эта информация является розыгрышем со стороны клуба. В Испании 28 декабря отмечается День святых простаков, что является аналогом 1 апреля.

Эдегор присоединился к Реал Сосьедаду на правах аренды из мадридского Реала минувшим летом. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 16 поединков в футболке "бело-синих", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал планирует вернуть Эдегора следующим летом.

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