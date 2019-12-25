Испания

"Сливочные" рассчитывают на молодого хавбека.

Мадридский Реал планирует вернуться полузащитника Мартина Эдегора из аренды в Реал Сосьедаде следующим летом, сообщает издание AS.

Руководство "сливочных" довольно прогрессом молодого хавбека и планирует прервать его аренду, чтобы дать ему возможность закрепиться в команде.

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Эдегор перешел в Реал Сосьедад прошлым летом на правах двухлетней аренды. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 16 поединков в футболке "бело-синих", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Действующий контракт Эдегора с Реалом рассчитан до июня 2023 года.

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