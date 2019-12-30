Испания

Испанский форвард может вернуться в чемпионат Испании.

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер сообщил руководству о желании сменить клубную прописку. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, именно по этой причине "шмели" приняли решение как можно быстрее оформить трансфер Эрлинга Холанда из РБ Зальцбурга.

Мадридский Атлетико намерен этой зимой усилить атакующую линию и рассматривает сразу две кандидатуры, одной из которых является Пако Алькасер.

Также в шорт-листе "матрасников" находится форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, однако большая зарплата уругвайца является проблемой для осуществления этого трансфера.

В текущем сезоне Алькасер провел за Боруссию Д 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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