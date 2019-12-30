Испания

Вингер Реала опередил Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и других товарищей по сборной.

Вингер Эден Азар был назван лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 – "Дьяволом года". Об этом сообщила бельгийская футбольная ассоциация в Твиттере.

В 2019 Азар провел восемь матчей за сборную Бельгии, в которых отличился 12 результативными действиями: 5 голами и 7 ассистами.

Бельгия заняла первое место в отборочной группе и вышла на Евро-2020, где сыграет с Россией, Данией и Финляндией.

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