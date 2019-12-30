Испания

"Королевский клуб" намерен сохранить в своих рядах французского форварда.

Нападающий Реала Карим Бензема в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает Marca. Новое соглашение будет действовать как минимум до лета 2022 года и на более выгодных условиях.

По информации источника, сам Бензема не намерен подписывать более длительное соглашение, поскольку хочет посмотреть, сможет ли он выступать и дальше на высочайшем уровне. К лету 2022 Кариму будет 34 года.

В нынешней кампании на счету Бензема 16 голов и 7 ассистов в 23 матчах за Реал во всех турнирах.

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