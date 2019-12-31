Испания

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может вернуться в состав "летучих мышей".

Валенсия заинтересована в услугах Жоау Канселу, сообщает Marca.

По информации источника, "летучие мыши" намерены вернуть в свой состав португальского защитника.

В частности, Валенсия рассчитывает арендовать Канселу с опцией выкупа.

Что касается главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, то испанец выразил надежду, что фулбек продолжит выступать за нынешнюю команду. Отметим, что основным выбором "горожан" на позиции правого защитника является Кайл Уокер.

Ранее сообщалось, что Бавария проявляет интерес к Канселу.

В нынешнем сезоне Канселу провел шесть матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

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