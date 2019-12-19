Германия

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Во время зимнего трансферного окна Бавария рассчитывает усилить защиту.

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб проявляет интерес к Жоау Канселу из Манчестер Сити.

Кроме того, в сферу интересов Баварии входит Бенжамин Хенрихс из Монако.

В текущем сезоне Канселу провел шесть матчей в Премьер-лиге и не отличился результативными действиями.

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