Во время зимнего трансферного окна Бавария рассчитывает усилить защиту.

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб проявляет интерес к Жоау Канселу из Манчестер Сити. 

Кроме того, в сферу интересов Баварии входит Бенжамин Хенрихс из Монако.

В текущем сезоне Канселу провел шесть матчей в Премьер-лиге и не отличился результативными действиями. 

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