Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Жоау Канселу, Getty Images
19 декабря 2019, 23:53
Во время зимнего трансферного окна Бавария рассчитывает усилить защиту.
По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб проявляет интерес к Жоау Канселу из Манчестер Сити.
Кроме того, в сферу интересов Баварии входит Бенжамин Хенрихс из Монако.
В текущем сезоне Канселу провел шесть матчей в Премьер-лиге и не отличился результативными действиями.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.